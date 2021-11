Dopo la sconfitta contro i Boston Celtics, i Raptors di coach Nick Nurse volevano alzare la testa subito: missione compiuta visto che, questa notte, si sono guadagnati la vittoria sui 76ers. Protagonista assoluto della serata Fred VanVleet, autore di ben 32 punti, ma Nurse ha apprezzato la bella prestazione corale della squadra.

Nonostante aver chiuso i primi due quarti in svantaggio, i Raptors non si sono dati per vinti ma hanno continuato a lottare: uno sforzo necessario e che, alla fine, li ha ben ripagati. Questo atteggiamento fa parte del DNA di Toronto, come spiega coach Nurse davanti ai giornalisti nel post partita:

“È sempre stato nella cultura dei Raptors, non abbiamo mai mollato: questo è un fattore importante perché ti permette sempre di dare tutto sul campo e di uscirne soddisfatto. Prestazioni del genere fanno parte del nostro DNA e abbiamo ragazzi responsabili: il valore più importante per un giocatore sono il cuore, la tenacia e il desiderio di non voler mollare, fortunatamente abbiamo giocatori che lo fanno quasi sempre”

Dopo le difficoltà nella prima metà della partita i Raptors hanno trovato il giusto ritmo, segno che l’alchimia e le rotazioni stanno migliorando, come spiega Nick Nurse nel post partita:

“Tutti devono essere pronti a dare il loro contributo perché, per infortuni o altro, ci sono delle rotazioni da seguire: i ragazzi si stanno conoscendo sempre meglio ma stiamo facendo progressi. Stasera penso che abbia aiutato il fatto che abbiamo segnato di più rispetto a mercoledì, questo ci ha dato molta fiducia ed energia”

Leggi anche:

NBA, quattro giocatori espulsi per la rissa in Pacers-Jazz

NBA, David Griffin rischia il posto come GM dei Pelicans

La NBA è soddisfatta dei progressi dal punto di vista arbitrale