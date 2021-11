I Chicago Bulls stanno vivendo un inizio di stagione incredibile, ma c’è una nota stonata che rischia di complicare i piani della franchigia: Nikola Vucevic è risultato positivo al COVID-19. Il centro dei Bulls è entrato nei protocolli di salute e sicurezza e sarà out dai giochi per una decina di giorni, a meno che – a 24 ore di distanza – non risulti negativo in due tamponi PCR.

Vucevic is expected to miss multiple games, sources tell ESPN. https://t.co/gMiTTGZcuK — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 11, 2021

Come riporta Adrian Wojnarowski di ESPN la scorsa settimana Nikola Vucevic ha giocato contro i 76ers e marcato Joel Embiid, entrato pochi giorni fa anche lui nel protocollo. Vucevic andrà in quarantena e verrà monitorato in questi giorni. Ulteriori test verranno fatti anche ai Bulls che, come scrive NBC Sports Chicago, sono tutti vaccinati.

Nikola Vucevic salterà sicuramente la partita prevista per la notte tra oggi e domani contro i Golden State Warriors: in queste prime 11 partite il giocatore ha registrato una media di 13.6 punti, 10.9 rimbalzi e 4.3 assist. Inoltre ha realizzato cinque doppie doppie nelle ultime sei partite, inclusa quella da 18 punti e dieci rimbalzi di mercoledì contro Dallas.

Al suo posto, coach Donovan schiererà molto probabilmente Tony Bradley, in attesa di recuperare al più presto una pedina importante come Nikola Vucevic.

Leggi anche:

NBA, risultati, Miami parte forte, ma i Clippers non affondano; Toronto sorprende Phila

NBA, le favorite verso l’anello

La NBA svela tutte le City Edition della stagione 2021/2022