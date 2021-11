NBA, Kyle Kuzma ai tifosi di Cleveland: “Senza LeBron non valete niente”

Partita tesa la scorsa notte per Kyle Kuzma in quel di Cleveland. I tifosi dei Cavs hanno infastidito l’ala degli Washington Wizards per tutta la partita, ricevendo come risposta le due triple decisive che hanno consegnato la vittoria alla franchigia della capitale. Kuzma non se l’è messa via, e dopo la partita è ritornato sull’argomento, commentando:

“Ero pronto a questo e in più c’erano alcuni disturbatori che mi parlavano durante la partita, quindi ho dovuto farlo. É stata colpa loro, veramente, tutta colpa loro. Era il loro obbiettivo. C’era un cartello con su scritto ‘LeBron ha fatto vincere l’anello a Kuzma’. Io ho detto ‘Senza LeBron, Cleveland non vale niente’. Hanno scelto la violenza, così io sono andato avanti. Scusa, no violenza, ma stavano semplicemente parlando troppo, in modo non necessario.” KYLE KUZMA FOR THE LEAD!!#DCAboveAll | @kylekuzma pic.twitter.com/GQycMGLt0i — Washington Wizards (@WashWizards) November 11, 2021

In verità, Kyle Kuzma ha usato parole non proprio eleganti per apostrofare la città di Cleveland dopo l’addio di LeBron James. Il giocatore degli Wizards ha concluso la partita con 22 punti messi a referto, segnando due triple decisive, tra cui quella del sorpasso a 11 secondi dal termine. Una prestazione di alto livello, con conseguente vittoria, che permette a Kuzma di poter rispondere a tono ai tifosi avversari.

Al di là della partita, Kuzma ha centrato un punto importante. Dal 2000 in poi, il miglior record a fine stagione dei Cleveland Cavaliers senza LeBron James è stato di 33 vittorie e 49 sconfitte, nel 2013-14. Con LeBron James in squadra, il peggiore è stato di 35 vittorie e 47 sconfitte, nella stagione da rookie del Re. Quest’anno, i Cavs sembrano pronti a scacciare la maledizione, grazie a un inizio positivo.

