NBA, altro infortunio per i Lakers: si ferma Austin Reaves

Avvio di stagione tormentato per i Los Angeles Lakers. Alla lista di infortunati si è infatti aggiunto nelle ultime ore anche il rookie Austin Reaves. La guardia uscita da Oklahoma ha un problema al bicipite femorale della gamba sinistra, e dovrà stare fermo per almeno due settimane, al termine delle quali sarà rivalutato dallo staff medico dei Lakers. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Another absence for the Lakers: Rookie Austin Reaves has a strained left hamstring and will miss at least two weeks.