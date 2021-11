NBA, Anthony Davis: “Abbiamo parlato con Westbrook del numero di palle perse”

Anthony Davis, al termine dell’incontro che ha visto i Los Angeles Lakers trionfare sui Miami Heat con il punteggio di 120-117, ha colto l’occasione della canonica intervista post partita per elogiare il sempre vituperato Russell Westbrook, autore di una gara da 25 punti, 12 rimbalzi e 14 assist:

“Russ è stato superlativo questa sera, un vero leader in campo. La gente non aspetta altro che una sua prestazione statistica di basso profilo per demonizzarlo, ma posso assicurarvi che non indietreggerà di un singolo centimetro. Dopo una carriera di enormi successi personali, vuole dannatamente vincere l’anello NBA che lo consacrerebbe come una delle guardie più forti della storia del gioco”.

L’ex giocatore di Washington detiene al momento lo spiacevole record NBA di 5.3 palloni persi di media a partita e, qualora non ponesse rimedio a tale situazione, raggiungerebbe in breve tempo il suo peggior complessivo di palle perse in un’unica stagione (438), dato statistico secondo solamente alle 464 di James Harden nella storia della lega.

Tuttavia, dopo una serie poco nobile di frizioni occorse all’interno del roster nelle ultime settimane, i Lakers sembrerebbero finalmente aver iniziato a remare secondo i criteri fondanti del concetto di sport di squadra. Dimostra Davis:

“L’obiettivo di questa franchigia rimane sempre la vittoria del titolo e non avremo occasione nemmeno di avvicinarci giocando ognuno per i propri interessi. Russell ha avuto un pessimo rapporto con il numero di palloni persi sinora, ma questo non autorizza minimante il resto del gruppo a voltargli le spalle. Abbiamo parlato a lungo con lui della questione, specie per capire se potessimo fare di più in senso collettivo per limitare il problema. Nulla ha più valore del confronto a questi livelli. Nonostante le palle perse siano state otto anche oggi, anche perché nessuna tendenza si inverte nel giro di pochi giorni, le altre voci certificano pienamente l’indiscutibile capacità di questo giocatore di fare la differenza, ora più che mai rinforzata dalla vicinanza di tutto il gruppo”.

