NBA, Marvin Bagley III ed il rifiuto di entrare in campo

Nonostante i Sacramento Kings avessero riposto speranze notevolmente importanti all’indirizzo di Marvin Bagley III, a tal punto da preferirlo a Luka Doncic e Trae Young nell’ambito del Draft NBA 2018, la situazione tra le parti si attesta oggi in qualità di totale rottura interna. Il culmine di tale incrinatura ha avuto luogo pochi giorni fa, nel corso del secondo tempo della partita tra Kings e Suns, vinta da questi ultimi con il punteggio di 109-104. In palese situazione di affanno, coach Luke Walton avrebbe chiamato Bagley durante un timeout per favorire il suo ingresso in campo, ma l’ex giocatore di Duke, scuotendo il capo, si sarebbe categoricamente rifiutato di entrare, causando l’imbarazzo di compagni e staff tecnico.

Di seguito il video inedito dell’accaduto, passato inosservato nelle ultime 72 ore proprio a causa della scarsa documentazione:

Marvin Bagley III refused to check into the Kings’ game vs. the Suns on Monday, per @SeanCunninghampic.twitter.com/tNf27EUy0k — Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2021

Coach Walton si è espresso così a riguardo della controversa vicenda:

“Per superare questo momento complesso, ho bisogno di piena disponibilità da parte di tutti i ragazzi del roster. Ognuno deve essere sempre pronto ad entrare, senza considerare i pochi minuti di impiego come una bocciatura. Marvin ed io siamo in costante comunicazione diretta, perché, per principio, non tollero dichiarazioni di familiari o procuratori sulle questioni che riguardano il mio spogliatoio. Quel che è successo in panchina oggi? Preferisco non soffermarmi sulle ovvietà visive. Cerco invece di risolvere i problemi alla radice, ma tutto ciò è strettamente legato al segreto professionale.”

Leggi anche:

NBA, Anthony Davis: “Abbiamo parlato con Westbrook del numero di palle perse”

NBA, le favorite verso l’anello

NBA, Tom Thibodeau panchina tutti i suoi titolari contro Milwaukee