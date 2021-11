NBA, colpo di frusta per Morris: salta la prossima partita degli Heat

Probabilmente Markieff Morris si sarà pentito di aver provocato Nikola Jokic, dopo la dura reazione di quest’ultimo. Lo scontro tra i due di ieri notte ha fatto il giro del web e le immagini della spinta del serbo ai danni del giocatore di Miami sono ormai ben conosciute:

Nikola Jokic and Markieff Morris were both ejected from the game after the two exchanged hard fouls. pic.twitter.com/AtOklXIU5k — SportsCenter (@SportsCenter) November 9, 2021

La lega ha appena pubblicato le sanzioni per i due giocatori, decisamente più pesanti per Jokic, colpevole di una reazione fin troppo eccessiva ad un fallo comunque cattivo e gratuito.

A pagarne maggiormente le conseguenze sul lato fisico è stato comunque Morris, che dovrà saltare (almeno) la prossima partita degli Heat, impegnati in trasferta sul campo dei Los Angeles Lakers.

Morris ha infatti subìto un vero e proprio colpo di frusta, che all’inizio ha anche destato qualche preoccupazione nello spogliatoio di Miami. Essere colpiti in maniera così veemente da un lungo come Jokic non deve proprio essere un’esperienza piacevole. Intanto, il fratello Marcus ha promesso vendetta contro il serbo. A loro volta, i fratelli di Jokic non si sono tirati indietro. Insomma, il prossimo scontro tra le famiglie si prospetta essere decisamente acceso.

