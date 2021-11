NBA, Damian Lillard polemico sugli arbitri: “È inaccettabile”

Damian Lillard ha messo a segno 27 punti nell’ultima partita, contro i Los Angeles Clippers. Punti che però non sono riusciti a evitare la sconfitta, la sesta in stagione. E a fine partita il giocatore ha avuto qualcosa da ridire nei confronti della direzione di gara, motivo per cui dovrà anche pagare una multa.

In questa stagione, gli arbitri stanno permettendo un nuovo livello di fisicità da parte dei difensori e hanno smesso di fischiare alcuni falli. Cosa che non sembra piacere a Damian Lillard. Il numero 0 dei Blazers, al termine della gara, si è lasciato andare in preda alla frustrazione. Queste le sue parole:

“Il modo in cui il gioco viene diretto è inaccettabile. Non voglio andare oltre in questo, ma le spiegazioni, le cose che vengono lasciate… Ma dai. Il cambiamento di regola non mi influenza perché non faccio il trucco agli arbitri, non faccio il trucco di gioco. Ma questo è inaccettabile. E poi le spiegazioni che ti danno quando gli spieghi che è così. Non ho nient’altro da dire su questo.”

Le dichiarazioni del sei volte All-Star si uniscono al malumore di James Harden, anche lui lamentatosi del nuovo stile di arbitraggio della direzione. La frustrazione di Lillard potrebbe derivare anche dal suo momento tutt’altro che felice al tiro. Il classe ’90 sta faticando con i liberi – media momentaneamente ferma sul 3.2, contro i 7.2 dello scorso anno – e con i tiri da tre punti: la sua percentuale è inchiodata al 25.5%.

