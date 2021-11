NBA, Shaquille O’Neal sta dalla parte di Jokic: “Se ricevo un colpo, poi devi stare attento”

Dopo l’ormai noto episodio avvenuto nella nottata tra lunedì e martedì con Nikola Jokic e Markieff Morris da protagonisti, anche Shaquille O’Neal ha voluto commentare quanto successo, prendendo subito le difese del centro dei Denver Nuggets. Su “Inside the NBA”, Shaq ha spiegato la sua posizione con queste parole:

“Mi piace che Joker abbia reagito. Si chiama vendetta. Prima di tutto, quando mi colpisci, non darmi le spalle perché sto per venire a colpirti. Non devi mai girarti perché ti prenderai un colpo da davanti o da dietro. Non ho problemi con quello che ha fatto Joker. In realtà mi piace come personaggio. Ha ricevuto un fallo intenzionale, quindi cosa bisognava fare in quell’occasione? Restituire il colpo ricevuto. Ripeto: quando colpisci intenzionalmente qualcuno, non girarti dall’altra parte perché sai che riceverai una risposta.”