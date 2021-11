NBA, Christian Wood rassicura l’ambiente: “Sono qui per restare”

Gli Houston Rockets non stanno passando affatto un bel momento. La squadra di coach Silas è reduce da otto sconfitte di fila, incastrata in un tunnel apparentemente senza via di scampo. L’unica vittoria ottenuta fin qui risale al secondo match, quello casalingo contro gli Oklahoma City Thunder. Peggio hanno fatto solo i New Orleans Pelicans – 10 sconfitte.

L’umore dei giocatori non è alle stelle, specialmente quello di Christian Wood. Il numero 35 ha lamentato, dopo la partita contro i Denver Nuggets, uno scarso coinvolgimento offensivo. E contro i Golden State Warriors ha concluso la gara con pochi tentativi di tiro, fatto decisamente insolito. Sui suoi canali social, però, il centro dei texani ha voluto mandare un messaggio chiaro a tutta l’orbita Rockets. Queste le sue parole:

“Sono qui per restare a Houston, nel bene e nel male.”

E nella giornata di oggi, anche coach Silas si è pronunciato con belle parole nei confronti del classe ’95:

“Non credo ci sia qualcuno che creda in Christian Wood più di quanto lo faccia io.”

Per uscire da questo profondo baratro i Rockets non possono far altro che affidarsi a Christian Wood, a colui che sta guidando la media punti – 17.8 a partita – e la media rimbalzi – 11.8.

Leggi anche:

Risultati NBA: troppo Curry per gli Hawks, Nets ko a Chicago. Successi all’overtime per Lakers e Grizzlies

NBA, Giannis Antetokounmpo chiaro sul momento Milwaukee: Non amo perdere

NBA, Harden snobba l’arbitraggio: Non voglio parlarne