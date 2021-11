NBA, Paul George e Jarrett Allen nominati Players of the Week

Terza settimana di stagione NBA, terzo giro di nomine per i Players of the Week. Come riporta Shams Charania di The Athletic, i giocatori della settimana sono Paul George dei Los Angeles Clippers per la Western Conference, e Jarrett Allen dei Cleveland Cavaliers per la Eastern Conference. Per Allen è la prima nomination in carriera.

NBA’s West and East Players of the Week for Week 3: Clippers’ Paul George and Cavaliers’ Jarrett Allen. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 8, 2021

I Cleveland Cavaliers sono al momento una delle squadre rivelazione di questa stagione. Record positivo di 7 vittorie e 4 sconfitte, e una settimana in cui hanno battuto Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Toronto Raptors e New York Knicks. Jarrett Allen ha contribuito a questi successi con prestazioni al di sopra dei suoi standard. Il giovane centro ha viaggiato con 20.5 punti, 16.3 rimbalzi, 2.5 assist, 1.5 rubate e 1.3 stoppate di media in questa terza settimana.

Per quanto riguarda Paul George, ha trascinato i suoi Los Angeles Clippers a un filotto di quattro vittorie durante la settimana, risollevando il record di squadra. L’All-Star ha viaggiato con 26.3 punti di media a partita, chiudendo ogni partita con cifre importanti anche per quanto riguarda i rimbalzi e assist. Vero leader dei Clippers, che erano entrati nella terza settimana con una sola vittoria a fronte di 4 sconfitte.

