NBA, Drummond calamita a rimbalzo: fa la storia dei Sixers con numeri da Barkley

Non è una novità vedere 25 o più alla voce ‘rimbalzi’ nel tabellino di Andre Drummond. In casa Sixers, però, questi numeri fanno rumore. Cifre di questa portata, infatti, non si vedevano dai tempi di Charles Barkley.

Sir Charles raccolse 25 rimbalzi in due gare consecutive, tra il 20 e il 24 marzo 1987, nell’ordine contro Nuggets e Bulls. Da allora nessun altro giocatore che abbia indossato la canotta dei Sixers era stato in grado di fare altrettanto prima di stanotte.

Come sottolineato da ESPN, se si considerano le ultime 20 stagioni NBA Drummond, alla settima partita in carriera con almeno 25 rimbalzi a referto, è secondo al solo Dwight Howard – già visto a Phila – in questa speciale classifica.

Andre Drummond is the first 76ers player with 25 rebounds in a game since Charles Barkley in 1987.

He now has 7 career 25-rebound games. The only player with more over the past 20 seasons is Dwight Howard (9). pic.twitter.com/XvQcofYhjA

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 9, 2021