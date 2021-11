NBA, Giannis Antetokounmpo chiaro sul momento Milwaukee: “Non amo perdere”

Siamo arrivati alla quinta sconfitta nelle ultime sei partite per i Milwaukee Bucks i quali devono fare i conti con uno stato di forma non ottimale. In questo inizio di stagione, la compagine campione NBA in carica, sembra avere più problemi del previsto poiché per ora sta viaggiando con un record di 4-6 complessivo. Giannis Antetokounmpo ha quindi parlato del momento della squadra del Wisconsin con queste parole:

“Non vi mentirò, non mi piace perdere. Non riesco a ricordare l’ultima volta che siamo stati con un record di 4-6. O anche l’ultima volta che abbiamo perso 4 partite su 5 in casa.”

Tuttavia, non è ancora il momento di dar vita a campanelli d’allarme in casa Bucks. L’obiettivo, infatti, è qualificarsi per i Playoff e il due volte MVP ha sottolineato che mancano ancora tante partite prima della postseason. Quindi, anche se i Bucks hanno tirato con il 39% ieri sera e il 27.8% da dietro l’arco nella sconfitta di Washington, Giannis vuole continuare a vedere un effort collettivo di livello, convinto che in futuro questo atteggiamento pagherà:

“È chiaro che non è piacevole perdere, ma alla fine l’importante è creare buone abitudini. Vedo i miei compagni prendersi tiri che si devono prendere, vedo i compagni entrare sul parquet e dare tutto. L’atteggiamento è buono e vogliamo continuare a impegnarci sotto questo punto di vista. Su lungo periodo pagherà. Perché alla fine i Playoff sono tra 72 partite e abbiamo ancora 72 partite per migliorare, per continuare a costruire queste buone abitudini. E speriamo che saremo in buone condizioni mentali e fisiche. È in quel momento che vogliamo ritrovare il nostro basket.”

