NBA, prestazione da record per Ricky Rubio: i suoi numeri

Nottata di altissimo livello per Ricky Rubio. Il giocatore dei Cleveland Cavaliers ha registrato un totale di 37 punti (massimo in carriera per lui, ndr), conditi da ben 10 assist e da una prestazione da favola al tiro: 13/19 dal campo di cui 8/9 dall’arco. Questi numeri hanno permesso a Cleveland di avere la meglio sui New York Knicks.

Lo spagnolo, peraltro, è diventato il primo giocatore nella storia della NBA a segnare almeno 35 punti, 10 assist e 8 triple in una singola partita.

“Ho lavorato sul mio tiro da 3 punti durante l’estate e ora mi sento più a mio agio. In ogni caso, continuerò a lavorarci sopra e ad adattarmi al gioco.”

Con questa quarta vittoria consecutiva, Cleveland (7-4) è attualmente al sesto posto nella Eastern Conference, un risultato quasi inaspettato tra gli addetti ai lavori:

“È un ottimo inizio di stagione per noi, stiamo giocando nel modo giusto, ma sono passate solo 11 partite, ce ne sono 82 in una stagione: è una maratona. Continueremo a lavorare, spero che domani ci riposeremo… anche perché ora abbiamo una buona serie di partite casalinghe a novembre di cui trarremo vantaggio, spero.”

Quindi, sono arrivati anche i complimenti da parte di coach JB Bickerstaff:

“Ecco perché abbiamo lottato per portarlo qui. Sappiamo di cosa è capace e quanto è bravo come giocatore. Ha messo in scena un bello spettacolo stasera, ci ha portato alla vittoria.”

