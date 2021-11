NBA, infortunio per Collin Sexton: lesione al menisco

Brutte notizie in casa Cleveland Cavaliers. Come fatto sapere dalla franchigia oggi, la guardia Collin Sexton ha subito una lesione al menisco del ginocchio sinistro. L’infortunio è avvenuto durante la sfida di questa notte contro i New York Knicks. Al momento non è possibile conoscere con esattezza i tempi di recupero. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Cleveland Cavaliers guard Collin Sexton suffered a torn meniscus to his left knee, team says. No immediate timetable on a return, more testing to come, but expect Sexton to have an extended absence from 7-4 Cavs.