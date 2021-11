NBA, New Orleans sempre più ultima in classifica: le parole dei protagonisti

I New Orleans Pelicans confermano, dopo la clamorosa sconfitta 85-126 contro i Golden State Warriors, la 15° posizione nella Western Conference. Una gara in cui i giocatori di Willie Green sono riusciti a rimanere in equilibrio per soli 24 minuti. Dopo l’intervallo, infatti, gli Warriors hanno dato la sferzata decisiva, con un parziale di 72-35. Ed è proprio il capo allenatore dei Pelicans ad essere il più deluso di tutti. Queste le sue dichiarazioni rilasciate nel post partita:

“Dobbiamo essere più fisici. È vero che abbiamo giocato contro una grande squadra, ma dopo l’intervallo non siamo riusciti a fermarli e abbiamo perso. Nessuna scusa per la sconfitta di stanotte. Dobbiamo essere una squadra dura, sia fisicamente che mentalmente. In nessuna occasione abbiamo avuto un grande quarto periodo e dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Quando loro hanno spinto noi non abbiamo risposto. Ci sono grandi margini di miglioramento, a partire anche da me. Ci vorrà del tempo ma troveremo una soluzione.”

Anche Devonte’ Graham, autore di 12 punti, 3 assist e 3 rimbalzi, è d’accordo con il suo coach. La squadra può e deve fare meglio. Queste le sue parole:

“Abbiamo combattuto duramente nel primo periodo ma nel secondo non abbiamo fatto lo stesso. Contro una squadra come i Golden State Warriors non possiamo segnare così poco e sbagliare così tanto. Loro sono veloci e ti puniscono da tre punti. Questo è un pessimo inizio per noi, ma voglio dire che siamo stati sempre tutti uniti e non ci siamo mai scontrati interamente. Dobbiamo imparare da queste sconfitte.”

