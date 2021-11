NBA, Bam Adebayo sulla sconfitta contro i Celtics: “È soltanto una partita”

Prima di scendere in campo contro i Boston Celtics, i Miami Heat avevano il miglior record della Eastern Conference. Tuttavia, nella notte hanno subito una dura sconfitta per 95 a 78 all’interno delle proprie mura domestiche. Quello che colpisce maggiormente è stata la grande difficoltà della franchigia della Florida in attacco.

Si tratta della prima sconfitta in casa per gli Heat, i quali hanno subito la grande tenacia difensiva dei Celtics. Per la franchigia del Massachusetts si tratta della seconda vittoria di fila dopo il ritorno di Marcus Smart. Tuttavia, il centro degli Heat Bam Adebayo non sembra particolarmente preoccupato:

“Si tratta solamente di una partita. Non dobbiamo preoccuparci inutilmente, ma pensare esclusivamente a dare il massimo durante i prossimi impegni.”

Adebayo sta disputando un’altra stagione con medie da assoluta All-Star: 19.7 punti e 12.9 rimbalzi raccolti a partita. Nonostante ciò, la fisicità dei Celtics lo ha messo in grande difficoltà. Infatti nella sconfitta ha realizzato 13 punti con sette rimbalzi raccolti.

Anche il coach di Miami Erik Spoelstra ha voluto dire la sua:

“Difensivamente dobbiamo dare grande credito ai Celtics. Abbiamo peccato dal punto di vista offensivo rispetto alle precedenti partite della stagione. Queste sconfitte posso capitare durante la regular season. Tuttavia dobbiamo essere molto più aggressivi già a partire dalla prossima sfida.”

Gli Heat ora sono attesi da un match molto ostico contro gli Utah Jazz, primi nella Western Conference, nella notte tra sabato e domenica.

