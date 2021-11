NBA, Seth Curry continua a stupire con i Philadlephia 76ers

Nella scorsa nottata, i Philadelphia 76ers si sono presentati a Motor City, per affrontare i Detroit Pistons con una formazione falcidiata dagli infortuni. I Sixers non hanno potuto contare su Ben Simmons, Tobias Harris, Danny Green, Furkan Korkmaz e Isaiah Joe.

In una partita difficile, in cui Joel Embiid ha avuto difficoltà al tiro, è stato Seth Curry a prendersi sulle spalle la squadra, confermando il suo ottimo stato di forma.

Ventitré punti totali, di cui 16 all’interno del primo quarto è il bottino del fratello di Steph, che ha guidato Philly nella vittoria contro Detroit arrivata per 109 a 98. Dopo la partita, Seth Curry si è fermato a discutere delle sue prestazioni con i media presenti allo stadio.

“La palla sa sempre dove trovarmi. Il mio gioco non è cambiato molto, inizio la partita cercando di far girare la sfera, cerco il mio ritmo, il giusto equilibrio nei movimenti. Quando i miei compagni mi trovano, inizio ad essere aggressivo e metto a segno i miei tiri. Questo non è mai cambiato, è sempre stato il mio modo di giocare.”

La crescita e la maturità della guardia dei Sixers è stata elogiata più volte anche dal coach della squadra, Doc Rivers che si è unito al suo giocatore nella conferenza stampa.

“Il ragazzo è un grande. Già solo con i suoi tiri, mette in allarme un’intera difesa, e così siamo capaci di liberare anche i compagni di squadra. Cerchiamo di non forzare troppo i ragazzi con responsabilità che potrebbero pesare. Seth è consapevole delle sue enormi abilità, e io preferisco non chiedere troppo ad un mio giocatore per non forzarlo.”