NBA, Anthony Davis su Shai Gilgeous-Alexander: “Giocatore di livello”

Gli Oklahoma City Thunder sono reduci dalla vittoria per 107 a 104 contro i Los Angeles Lakers. Grande protagonista della serata è stato Shai Gilgeous-Alexander, il quale ha condotto i suoi ad un’insperata rimonta nel corso del quarto quarto. Per i Lakers ennesima delusione di questo inizio di stagione.

La franchigia californiana aveva già subito una sconfitta con i Thunder lo scorso 27 ottobre per 115-123. In questa occasione non è bastata l’ottima prestazione di Anthony Davis, autore di 29 punti e 18 rimbalzi. Al termine della partita, l’ala dei Lakers si è voluta congratulare con il giovane giocatore dei Thunder:

“Penso che Shai sia un giocatore di assoluto livello. Ha disputato un eccellente partita e per noi è stato una vera e propria spina nel fianco.”

I Lakers stanno avendo a che fare con i diversi problemi fisici di LeBron James. Tuttavia, vista la qualità del roster i tifosi pretendono sicuramente qualcosa di più da parte della squadra. Visto il gran numero di giocatori con elevata esperienza, tra cui Russell Westbrook e Carmelo Anthony altre sconfitte di questo genere contro squadre giovani non sarebbero più tollerate.

Staremo a vedere se ci sarà una pronta reazione dei gialloviola contro i Portland Trail Blazers nella notte tra sabato e domenica.

