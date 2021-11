NBA, Quin Snyder sulle prestazioni di Rudy Gobert: “Non sono sorpreso”

Dopo la cocente delusione negli scorsi Playoff, gli Utah Jazz non si sono persi d’animo e sembrano aver ricominciato il loro percorso a vele spiegate. E questo inizio di stagione lo dimostra. In sette gare giocate, i ragazzi di Snyder sono usciti sconfitti solo una volta. Il merito di questi successi va dato in particolare a Rudy Gobert. Il centro francese, di fatto, sta dominando in fase difensiva ed è anche più efficace in attacco rispetto alle scorse stagioni. Stiamo parlando di un apporto medio di 15.7 punti (tirando con il 72.3% dal campo e il 71.2% ai liberi, entrambi career high), 17.6 rimbalzi e 2.0 stoppate a partita.

Il suo grande inizio è stato riconosciuto anche dalla NBA che lo ha nominato giocatore della settimana per la Western Conference. Tuttavia, il suo impatto va oltre questi numeri. Quin Snyder, capo allenatore dei Jazz, non è rimasto stupito dell’avvio di stagione del francese poiché sa perfettamente cosa è in grado di fare il suo giocatore. Queste le sue parole:

“Non sono sorpreso. Rudy impatta in maniera evidente quando è sul campo. Quando guardiamo una partita, spesso osserviamo la palla. Rudy mette in difficoltà tutti, fa sbagliare i tiri per poi prendere il rimbalzo. È difficile quantificare bene quello che fa. Gli avversari vorrebbero sempre portarlo fuori dall’area perché sanno cosa può fare. La nostra compagine è costruita attorno a Rudy. E quando una squadra è costruita attorno a te vuol dire molto. L’essenziale è comunque vincere, bisogna fare le cose giuste per vincere.”

Leggi anche:

NBA, Russell Westbrook: “Con AD e Bron in campo non dobbiamo fare tutto da soli”

NBA, Charles Barkley su Zion Williamson: “È il bambino mai avuto tra me e Shaq”

La NBA è soddisfatta dei progressi dal punto di vista arbitrale