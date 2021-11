NBA, Charles Barkley su Zion Williamson: “È il bambino mai avuto tra me e Shaq”

Pochi giorni fa le immagini di Zion Williamson in fase di riscaldamento prima di una partita dei Pelicans hanno creato un certo brusio di fondo tra tifosi e addetti ai lavori poiché il lungo di NOLA sembrava in deciso sovrappeso. Il giocatore, attualmente alle prese con un percorso di recupero a causa dell’ormai famosa frattura al piede destro avvenuta in offseason, verrà rivalutato dallo staff medico dei Pelicans tra 2-3 settimane. Nel frattempo, il giocatore ha attirato ‘strani’ commenti anche tra le leggende della lega, a partire da Charles Barkley il quale ha reagito in questa maniera:

Dopo una risatina di Shaq, Charles ha continuato con il commento:

“Sto scherzando, ma sono anche serio. Prima di tutto sono preoccupato. Sono davvero preoccupato. Sono critico, ma vi racconterò questa storia. Moses Malone una volta mi aveva detto che ero grasso e pigro. Ho iniziato a piangere un po’, perché non potevo prenderlo a calci in culo, era Moses Malone. Ma quello è stato il punto di svolta nella mia carriera. Zion si è già fatto male in passato e non dovresti ritrovarti in questa situazione quando sei così giovane. Una volta ha subito un intervento chirurgico alla gamba, ora ha un piede rotto. Dovrà imparare che quando ti fai male, devi controllare la tua dieta perché se metti tutta quella pressione su piedi e ginocchia potresti infortunarti nuovamente. Uno dei veterani di New Orleans dovrà dirglielo, come aveva fatto con me Moses Malone. Bisogna dirgli chiaramente che deve rimettersi in forma, perché i Pelicans non possono vincere senza di lui in campo.​​”