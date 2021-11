NBA, Russell Westbrook: “Con AD e Bron in campo non dobbiamo fare tutto da soli”

Gli ultimi due incontri con gli Houston Rockets hanno portato altrettante vittorie per i Los Angeles Lakers. La verità, però, è che i californiani hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per portare a casa la vittoria. La compagine allenata da Frank Vogel viene ora da cinque vittorie nelle ultime sei, per un record complessivo di 5-3. I Big 3 hanno chiuso con un totale di 84 punti a referto di cui 30 segnati dal solo LeBron James, 27 da Anthony Davis e altrettanti da Russell Westbrook. Proprio quest’ultimo ha voluto commentare la prestazione dei Lakers in questa maniera:

“Questa è la bellezza della nostra squadra. Con AD e Bron in campo, non devi fare tutto. Se questi ragazzi sono in campo, allora bisogna dare la palla a chi è nel suo momentum, chi sta viaggiando ad un ritmo diverso dagli altri. Giochiamo in questa maniera: cerchiamo sempre l’uomo giusto.”

Anche Carmelo Anthony ha dato il suo contributo mettendo a referto altri 15 punti, mentre il resto della squadra ha messo a segno un totale di 20 punti. Abbastanza per permettere ai Lakers di segnare 119 punti e farla franca in una partita in cui i gialloviola hanno difeso male. Perché come dice Anthony Davis, se i Lakers non riescono a fermare gli avversari, dovranno fare un extra sforzo in attacco:

“Tutti i loro giocatori hanno tirato bene. Anche dalla panchina. Quindi, tanto di cappello a loro. I Rockets sono una squadra giovane: vanno sul campo e giocano con molta libertà. Domenica non erano riusciti nel loro intento di segnare con continuità, stanotte invece lo hanno fatto. Lato nostro, cerchiamo solo di difendere bene, per quanto possiamo. E quando gli avversari segnano, noi partiamo subito in contropiede per fare male.”

