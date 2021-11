I Los Angeles Lakers hanno vinto questa notte contro gli Houston Rockets grazie alle prestazioni monstre dei Big 3: LeBron James – 30 punti, quattro rimbalzi e 10 assist – ha parlato dell’intesa tra loro, in particolare con Westbrook, e di come la squadra stia entrando nella giusta mentalità.

Una vittoria sofferta quella dei Lakers, che si sono aggiudicati il successo nell’ultimo quarto. Una prestazione di carattere come spiega LeBron James, dove Westbrook ha dimostrato di trovarsi sempre di più con King James:

“Questo è il mio lavoro, alzare l’asticella e portarci a casa la partita nel quarto quarto. Abbiamo dato prova di coraggio, non ci siamo mai arresi: in difesa abbiamo fatto bene, qualcosa va rivisto ma l’importante è aver vinto. Westbrook? Gli dico sempre di stare a suo agio, si sta ambientando in una nuova squadra con una filosofia completamente diversa, ma sta facendo molto bene: l’intesa cresce partita dopo partita, sarà la nostra arma in più”

"It was my job in the fourth quarter to bring us home and make plays." @KingJames with @LakersReporter on his dominant night (30 PTS, 10 AST, 4 REB) vs. Houston. #LakeShow pic.twitter.com/WaNhV17JQ4

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) November 3, 2021