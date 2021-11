NBA, Khris Middleton entra nel protocollo anti-Covid

Stando alle comunicazioni dello staff medico dei Milwaukee Bucks, Khris Middleton non sarà convocato in vista della partita di questa notte contro i Detroit Pistons, dal momento che dovrà osservare i dettami dell’ Health and Safety Protocol della lega.

La stella dei Bucks aveva già saltato la scorsa gara, persa 107-95 contro gli Utah Jazz, a causa di un malanno presumibilmente non correlato al COVID-19. A questo riguardo, non è stato divulgato nulla di ufficiale a riguardo della possibile positività della guardia o di un presunto contatto avvenuto con individuo positivo.

Middleton diviene pertanto il terzo giocatore di calibro ad entrare nel protocollo per la tutela della salute nella sola giornata di oggi, dopo Tobias Harris e Kevin Love, nonché il quarto titolare della franchigia del Wisconsin costretto alla convalescenza, insieme a Jrue Holiday, Donte DiVincenzo e Brook Lopez.

Il prodotto di Texas A&M ha giocato sei partite nel corso della presente stagione, mantenendo una solida media di 20 punti, 4.7 rimbalzi e 4.5 assist a partita.

