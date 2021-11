Problemi al tiro? Paul George accusa i nuovi palloni NBA

La NBA ha iniziato la sua nuova stagione con due grandi modifiche: la nuova regola sui falli, che ha lo scopo di limitare i tentativi degli attaccanti di guadagnarsi in maniera furba fischi arbitrali, e l”introduzione dei palloni targati Wilson al posto della storica marca Spalding.

L’inizio del nuovo campionato ha visto, parallelamente, un calo, a volte anche drastico, dei punti per partita e delle percentuali dal campo degli attaccanti più forti della lega: Lillard, Young, Harden. Tra questi, Young è stato uno dei più aspri critici verso il nuovo regolamento che, a suo dire, è diventato troppo estremo nel senso opposto, non tutelando più in alcuna maniera gli attaccanti. Altri, come Draymond Green, ne sono invece enormemente soddisfatti.

Sull’altro cambiamento stagionale, l’introduzione dei palloni Wilson, si è invece espresso Paul George. Il giocatore dei Clippers ha addirittura indicato questo cambiamento come una delle possibili cause delle difficoltà al tiro di tanti giocatori in NBA:

“Non è per trovare scuse, ma è una pallacanestro totalmente differente. Non è lo stesso al tatto, non ha la stessa morbidezza che avevano i palloni Spalding. Vedrete quest’anno, ci saranno tantissimi tentativi sbagliati malamente”

Il cambiamento non ha lasciato indifferente nemmeno CJ McCollum, il presidente dell’Associazione Giocatori. La questione verrà infatti sottoposta ai diretti interessati, che avranno la possibilità di dare unGeorg feedback sui palloni Wilson.