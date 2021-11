NBA, la giocata della notte è di LeBron James: ecco la schiacciata

Anche quando sembra a mezzo servizio, LeBron James regala sempre un motivo per guardare le sue partite. La stella dei Los Angeles Lakers, infatti, nel corso del secondo quarto contro gli Houston Rockets ha registrato quella che è stata etichettata come la “giocata della notte NBA”, mettendo a segno una schiacciata in reverse e in contropiede.

Alla sua 19esima stagione nella lega, LeBron ha corso lungo il campo con uno sprint che ha raggiunto i 28.8 km/h, superando l’avversario, agganciando la sfera e terminando l’azione in cielo. Il nativo di Akron, lo ricordiamo, ha chiuso la partita contro Houston con un bottino di 15 punti, 8 assist e 7 rimbalzi in 35 minuti di permanenza sul parquet.

