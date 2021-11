NBA, Kevin Durant espulso dopo un contatto con Olynyk

Dopo aver rischiato l’espulsione nella precedente gara contro gli Indiana Pacers per aver lanciato la palla in mezzo alla folla, Kevin Durant nella notte ne ha finalizzata un’altra. Il giocatore dei Brooklyn Nets, infatti, durante il terzo quarto ha dato una gomitata in faccia a Kelly Olynyk mentre era in marcatura. L’azione è stata prontamente notata dagli arbitri, i quali hanno deciso di sanzionare la stella di Brooklyn cacciandola dal parquet. Per la cronaca, i newyorchesi hanno poi chiuso il match con una netta vittoria su Detroit.

Queste le parole di KD sull’accaduto:

“Stavo solo provando a interrompere lo schema degli avversari cercando di rompere il blocco. Guardando il video, sembrava che mi fossi allungato un po’ su Kelly. Invece stavo solo cercando di far saltare in aria il suo blocco. L’espulsione? Voglio prendermi il merito per aver acceso la mia squadra con l’espulsione. Così ho infiammato la folla. Poi, abbiamo Harden: James è un controllore del gioco, capisce le situazioni e cerca sempre di mettere a suo agio i compagni.”

