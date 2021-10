NBA, i Milwaukee Bucks visiteranno la Casa Bianca a novembre

I Milwaukee Bucks visiteranno la Casa Bianca il prossimo 8 novembre, il giorno dopo il loro incontro con i Washington Wizards. La notizia è arrivata direttamente da ESPN che ha peraltro aggiunto come Milwaukee sarà la prima squadra NBA a tornare a fare visita al Presidente degli Stati Uniti dai Cleveland Cavaliers nel 2016.

Infatti, nessun’altra squadra della lega aveva visitato la Casa Bianca durante il mandato di Donald Trump come Presidente degli States. I Los Angeles Lakers non sono stati in grado di incontrare l’attuale presidente Joe Biden all’inizio di quest’anno a causa della pandemia di Covid-19, mentre i Seattle Storm – compagine WNBA – hanno visitato la Casa Bianca ad agosto per celebrare il loro titolo 2020.

Torna, finalmente, una delle tradizioni più curiose della lega.

