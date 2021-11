Risultati NBA: i Lakers vincono con Houston, Charlotte ancora OK, Bucks male con Utah

Nessun problema per i Nets (4-3, seconda vittoria consecutiva), che hanno ospitato Detroit (1-5) al Barclays Center. James Harden ha firmato la sua 59esima tripla doppia in carriera (a pari merito con Larry Bird per la settima di tutti i tempi, ndr) con 18 punti, 10 rimbalzi e 12 assist, mentre Kevin Durant ha assicurato 23 punti prima di essere espulso nel terzo quarto. LaMarcus Aldridge ha aggiunto 16 punti dalla panchina. I Nets, dominando 41-29 su rimbalzo e 30-21 su assist, hanno chiuso al 65.3% al tiro e il 52% da 3 punti.

LaMelo Ball (27 punti, 9 rimbalzi, 7 assist) e Kelly Oubre Jr., autore di 13 dei suoi 26 punti nell’ultimo decisivo quarto, hanno permesso agli Hornets (5-2) di rifarsi contro Portland. Bene anche i Los Angeles Lakers che hanno regolato gli Houston Rockets grazie a 23 punti di Carmelo Anthony e 20 di Westbrook. Solo 15 in 35 minuti per LeBron James. Milwaukee ha ceduto invece contro Utah, cogliendo la quarta sconfitta stagionale.

Da segnalare anche la bella vittoria di Dallas su Sacramento, con Doncic che ha sfiorato la tripla doppia (23 punti, 10 assist e 8 rimbalzi in 35 minuti sul parquet).

Dallas Mavericks-Sacramento Kings 105-99

Charlotte Hornets – Portland Trail Blazers 125-113

Brooklyn Nets – Detroit Pistons 117-91

Milwaukee Bucks-Utah Jazz 95-107

Los Angeles Lakers-Houston Rockets 95-85