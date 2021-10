NBA, Jonathan Kuminga sul debutto nella NBA: “Serata indimenticabile”

Nella notte, i Golden State Warriors hanno sconfitto 103 a 82 gli Oklahoma City Thunder. Da sottolineare il debutto ufficiale in una partita NBA da parte del giovane rookie Jonathan Kuminga. La scelta numero sette dello scorso draft NBA ha realizzato tre punti con una palla rubata in sei minuti di permanenza sul parquet.

Il giocatore ha subito dimostrato una positiva attitudine difensiva. Al termine della partita, ecco come si espresso riguardo al suo debutto:

“È qualcosa di indescrivibile, è stata una serata indimenticabile. Ho sognato per molto tempo questo momento e il sogno è diventato realtà. Il pubblico si è dimostrato immediatamente caloroso nei miei confronti. Non avrei potuto chiedere di meglio.”

Il giocatore è stato in grado di reggere la pressione del debutto:

“Non ero particolarmente nervoso. Pensavo solamente a dare il massimo in campo e a godermi il momento speciale. Tutto qua.”

Kuminga non ha avuto molto tempo a disposizione per allenarsi durante questo inizio di stagione, in quanto era reduce da un infortunio al ginocchio. Tuttavia, il rookie non vede l’ora di recuperare a pieno la condizione fisica:

“Tutto quello che conta è scendere in campo e allenarsi duramente con tutti i ragazzi. Sono convinto che nel giro di poche settimane riuscirò a recuperare pienamente dall’infortunio.”

Gli Warriors sono attesi dal match contro gli Charlotte Hornets nella notte tra mercoledì e giovedì.

