NBA, gli arbitri: “Kevin Durant avrebbe dovuto essere espulso contro Indiana”

Secondo quanto hanno affermato gli arbitri nel post-partita, Kevin Durant avrebbe dovuto essere espulso venerdì sera al Barclays Center. In qualche modo alla star dei Brooklyn Nets è invece stato permesso di rimanere sul parquet. Durantola, a metà del terzo quarto della vittoria per 105-98 sugli Indiana Pacers, ha subito un fallo e ha improvvisamente lanciato la palla in tribuna. Secondo le regole NBA, tale azione dovrebbe garantire un’espulsione automatica. Invece, è stato comminato un solo fallo tecnico.

Kevin Durant launches ball into stands and isn’t ejected pic.twitter.com/kriBGtZ9oy — hoops bot (@hoops_bot) October 30, 2021

Sean Wright, capo degli arbitri, ha quindi ammesso l’errore:

“In tempo reale, l’arbitro che ha effettuato la chiamata non pensava che la palla fosse andata in tribuna con forza. Dopo aver visto il video post-partita, abbiamo notato che la palla è andata in tribuna con forza e Kevin Durant avrebbe dovuto essere espulso”.

Durant ha chiuso il match con 22 punti, 11 rimbalzi e sette assist, tirando 7 su 10 dal campo. Naturalmente, l’allenatore dei Pacers Rick Carlisle ha descritto la mancata espulsione come una ‘situazione imbarazzante’:

“Non condividerò la spiegazione che mi hanno dato gli arbitri perché non voglio metterli in imbarazzo. Non voglio mettere in imbarazzo la Lega. Semplicemente non vi dirò nulla. Gli arbitri sono bravi ragazzi, oggi hanno però commesso un grosso errore. La Lega si occuperà di valutare la situazione. A questo punto, non importa quale sia stata la spiegazione che mi hanno dato durante il match… non cambierà il risultato…”

Full quote from Carlisle on the referees explanation of NOT ejecting Kevin Durant. https://t.co/2Sz8ci2Tib pic.twitter.com/qvuCtgsOWa — Alex Golden (@AlexGoldenNBA) October 30, 2021

