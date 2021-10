NBA, Jason Kidd sulla sconfitta contro i Denver Nuggets: “Non abbiamo scuse”

Jason Kidd non cerca scuse per la pessima prestazione della sua squadra contro i Denver Nuggets. I Dallas Mavericks hanno inseguito per tutto il match i Nuggets. Successivamente nel terzo quarto i Nuggets hanno assestato il colpo decisivo e i Mavericks si sono arresi. Una sconfitta netta che fa molto male. Secondo Kidd la sua squadra non è mai entrata in partita e i Nuggets hanno dimostrato di essere più compatti. Queste le sue parole:

“È stato pessimo l’inizio della partita. Non abbiamo scuse. Loro sono stati, senza alcun dubbio, la squadra migliore. Come ho detto l’inizio è stato difficile, dovevamo giocare meglio. Per tutti i 48 minuti non abbiamo giocato come sappiamo fare.”

Nelle file dei Mavericks, il migliore della serata è stato Luka Doncic, ma anche la sua prestazione è stata al di sotto delle aspettative. Difatti ha messo a referto 16 punti (tirando 5/18 dal campo e 1/4 da tre punti), 6 rimbalzi e 4 assist. Proprio sulle difficoltà al tiro di Doncic e della squadra in generale ha parlato Jason Kidd:

“[Luka Doncic] Ha sbagliato tiri che di solito segna. Ma non solo lui. Tutti hanno avuto delle buone occasioni ma non hanno sempre segnato. Ma come ho già detto dovevamo essere migliori. La natura di questo gioco si basa sul segnare e sullo sbagliare, ma se ti rilassi e pensi di poter segnare ogni canestro stai mentendo a te stesso. Dobbiamo essere migliori. Stanotte non riuscivamo a segnare e la frustrazione ci ha preso rapidamente. Non si può giocare così.”

Anche Luka Doncic è d’accordo con le parole del suo allenatore. Il giocatore sloveno sa che i successi della sua squadra dipendono dalle sue prestazioni:

“Devo giocare meglio.”

