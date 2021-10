NBA, LeBron James commenta la vittoria sui Cleveland Cavs

Si torna a sorridere in quel di LA. Il rientro in campo di LeBron James significa anche una ritrovata vittoria per i suoi Los Angeles Lakers, che superano agilmente allo Staples Center 101-113 i Cleveland Cavaliers. Una gara in sostanziale equilibrio fino alla fine del terzo periodo, momento in cui i gialloviola hanno accorciato definitamente le distanze e messo poi la freccia del sorpasso. 3-3 ora il record dei Lakers.

Sulla vittoria della notte e l’intesa coi compagni ha detto la sua lo stesso LeBron James:

“Il dettaglio più importante è la difesa. Ci lavoriamo ogni giorno, le nostre sessioni video sono davvero importanti per noi perché ci danno la possibilità di studiare le giocate, riguardare i filmati e fermarci sui dettagli che vogliamo cambiare o migliorare. Credo che quello che abbiamo analizzato nei filmati della partita con OKC siamo riusciti a portarlo oggi in campo. Li abbiamo tenuti sotto al 42% al tiro, siamo soddisfatti Prima della partita mi sentivo abbastanza bene. Ho fatto qualche test con lo staff e mi hanno dato l’ok per giocare. Ovviamente ora lo comincio un po’ a sentire, ma è del tutto normale. Sarò pronto per la partita di domenica”

James si era infatti dovuto fermare a causa di un fastidio alla caviglia, saltando le ultime due uscite dei suoi Lakers. Il suo ritorno però è stato più che positivo: 26 punti per il Re, conditi da anche 8 assist e 3 rubate. Per i californiani da segnalare anche i 24 di Carmelo Anthony e i 19 di Russell Westbrook, lui che più di tutti è stato al centro del ciclone in questi convulsi giorni.

L’intesa con Russell

LeBron James si è poi soffermato su Russell Westbrook ed il suo apporto alla squadra. La sinergia è ancora tutta da creare, ma il potenziale è enorme:

“Stiamo migliorando. Si tratta di capire il tuo playmaker e il suo stile di gioco, quello che può dare in campo. Lo stiamo facendo. Credo che non gli venga riconosciuto abbastanza credito per la sua abilità nei passaggi e la grande visione di gioco. Ed io, come destinatario di quei passaggi, devo fare in modo di farmi trovare in luce e pronto per chiudere la giocata”

