NBA, infortunio in casa Bulls: Patrick Williams si ferma fino a maggio

Quella che era partita come un’impeccabile stagione per i Chicago Bulls ha appena subito un primo duro colpo. Non si tratta dell’ultima sconfitta maturata in casa dai New York Knicks, bensì di un grave infortunio per Patrick Williams. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, il quattro titolare dei Bulls dovrà restare fermo almeno per tutta la restante regular season a causa di una lussazione perilunare, un tipo di infortunio molto grave che interessa il polso.

Williams suffered a perilunate dislocation, source tells ESPN. There's hope a timetable on a return could include the playoffs, but as Billy Donovan told reporters today, this is a "pretty significant wrist injury." https://t.co/yyBgDirBBE — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 29, 2021

Non sono chiarissime le dinamiche dell’incidente, ma probabilmente l’ex quarta scelta dello scorso Draft si è procurata l’infortunio in occasione di un pericoloso contrasto in aria col centro dei Knicks Mitchell Robinson, giocata che gli è valsa un flagrant.

This was where Patrick Williams got hurt, I’m guessing pic.twitter.com/p4suXhG2Mi — Patrick Fenelon 🌹 (@Patrick_Fenelon) October 29, 2021

Billy Donovan e compagni perdono così la loro giovane ala forte, il vero collante del roster. Le sua capacità difensive e il contributo in attacco – 9.2 punti e 4.6 rimbalzi – saranno fortemente rimpiante in casa Bulls. La speranza è quella di poterlo rivedere in campo per l’inizio degli eventuali Playoff.

