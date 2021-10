NBA, gli Utah Jazz commentano la vittoria su Houston

Gli Utah Jazz continuano la loro striscia di imbattibilità in questo inizio di stagione, vincendo nettamente contro gli Houston Rockets. Utah manda sette giocatori in doppia cifra: Bogdanovic, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Eric Paschall, Hassan Whiteside, Jordan Clarkson e Joe Ingles. Proprio quest’ultimo, autore di 14 punti, si è fermato a parlare con i giornalisti nel dopo partita:

“Sono una squadra giovane [gli Houston Rockets] e, al di la del risultato, giocano duramente ogni possesso, il loro allenatore vuole che facciano così. In fin dei conti, sono tutti giocatori NBA, e se abbassi la guardia o ti prendi una pausa in cui ti rilassi o qualsiasi altra cosa, chiunque giochi in questa lega è in grado di segnare e di fare bene. Hanno recuperato lo svantaggio. Abbiamo avuto qualche palla persa, un paio di tiri sbagliati. Se avessimo segnato quei tiri, non avrebbero riaperto la questione. Ma abbiamo fatto un buon lavoro a rispedirli indietro, e i nostri ragazzi hanno fatto un bel lavoro controllando la partita negli ultimi minuti.”