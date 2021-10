NBA, Curry stecca nell’overtime e gli Warriors perdono la prima partita della stagione

Nella nottata, la sfida tra i Golden State Warriors e i Memphis Grizzlies è stata decisamente scoppiettante, e si è decisa solamente all’overtime, dove a spuntarla è stata la squadra di Ja Morant, autore tra l’altro di 30 punti.

Dall’altra parte invece, Stephen Curry ha giocato una partita delle sue, facendo scrivere al tabellino 36 punti, otto assist e sette rimbalzi; a sorprendere però, è stato il fatto che Curry non abbia segnato neanche un punto tra l’ultimo quarto e l’overtime, tirando 0-6 dal campo.

In particolare, dalle mani del giocatore in maglia #30 è partita la tripla che avrebbe potuto dare la vittoria ai Warriors ad un minuto dallo scadere dell’ultima frazione di gioco. Curry non è però riuscito a segnare quel tiro, e ha commentato così la sua prestazione in partita.

“Se guardiamo gli ultimi due tiri che ho preso, anzi l’ultimo, che sarebbe potuto essere un game-winner, sembrava decisamente buono. Sono due tiri che mi prenderei in qualsiasi giorno della settimana. Se parliamo dell’overtime invece, credo di essere stato vittima della pressione, ho avuto paura di sbagliare, specialmente quando ho visto che non entravano tiri da 3. Non sono riuscito ad attaccare con costanza il ferro e a tenere la palla in movimento. Sono critico con me stesso, se avessi segnato gli ultimi tiri non staremmo neanche parlando di overtime, devo migliorare in queste situazioni.”

I Warriors sono andati incontro al loro primo stop in stagione, fermandosi a quattro vittorie consecutive. Golden State non iniziava così bene la stagione dal 2015-2016, anno del record di vittorie in regular season, in cui i Dubs partirono fortissimo con 24 vittorie di fila.

“Quando inizi a perdere, cominci anche inconsciamente ad essere pignolo su ogni aspetto del tuo gioco e della squadra, quindi è dura accettare la sconfitta.”

