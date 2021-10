NBA, Tom Thibodeau su Randle: “Sono molto contento della sua crescita”

Nella scorsa serata i New York Knicks si sono resi protagonisti di un’importantissima vittoria contro i Chicago Bulls, una delle squadre più in forma del campionato fino a quel momento.

A sorprendere ancora di più è il fatto che i Knicks l’abbiano spuntata in una serata decisamente sporca dal punto di vista dello scoring, con molti giocatori in doppia cifra per punti segnati, ma con un’efficienza decisamente bassa.

In particolare, Tom Thibodeau si è soffermato su Julius Randle, autore di soli 13 punti, segnando solamente 3 su 11 tentativi dal campo. Coach Thibs si è detto felice del modo in cui la sua stella stia trovando diverse vie per guidare la squadra alla vittoria.

“Stiamo trovando nuovi modi di portare a casa le vittorie, perché non possiamo sempre dipendere dalla prestazione di un singolo. Molti dei miei ragazzi hanno fatto un passo in avanti e sono stati decisivi con le loro giocate. Poi penso alla nostra difesa nel secondo tempo, e credo di aver visto qualcosa di terrificante, dobbiamo migliorare.”

Il coach dei Knicks si è poi concentrato sulla capacità dei suoi di mettere in moto tutta la squadra, e di portare parecchi giocatori a segnare punti.

“Adoro il fatto che tutti si sacrifichino mettendo la squadra al primo posto. In questa lega si vince facendo così. Randle ha fatto delle buonissime giocate stasera. Lui è in grado di leggere molto bene la difesa e ha trovato buoni spazi per delle triple senza marcatura. Julius può batterti con i punti, con i rimbalzi, con la sua abilità nei passaggi e nel prendersi tiri liberi. Il fatto che sia un giocatore così versatile permette alla squadra di girare meglio e ci rende imprevedibili.”

E lo stesso Randle a fine partita si è detto felice di essere un pezzo importante del gruppo Knicks, non solo con i punti, ma con un pacchetto completo di abilità.

“Non mi piace forzare azioni, so dove saranno i miei compagni, e mi piace fare giocate a loro favore. Si tratta solo di questo.”

