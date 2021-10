NBA, Joel Embiid non si accontenta della vittoria: “Dobbiamo fare meglio”

Vittoria nella notte per i Philadelphia 76ers, che trascinati da un dominante Joel Embiid hanno avuto la meglio su dei non brillantissimi Detroit Pistons. La partita si è chiusa sul risultato di 110 a 102, ma considerando che Detroit è l’unica squadra in NBA senza una vittoria, i Sixers hanno dimostrato di avere ancora qualche mancanza per poter essere una contender a tutti gli effetti, come sottolineato da Embiid nel dopo partita:

“Dobbiamo fare molto meglio. Nessuna mancanza di rispetto per Detroit, ma non hanno ancora vinto una partita. Quindi non possiamo essere contenti della nostra prestazione questa sera. Non c’è alcun motivo per essere felici. Dobbiamo difendere molto meglio di come abbiamo fatto fin ora. Dobbiamo marcare il nostro uomo. Ora come ora, non siamo stati in grado di farlo. Quindi questo crea un sacco di rotazioni, e le squadre avversarie stanno segnando molte triple.”

I Philadelphia 76ers avevano la partita in mano a metà dell’ultimo quarto, con un vantaggio di 22 punti sui Pistons. Detroit non ha smesso di crederci, e sono riusciti a ricucire lo strappo, arrivando all’ultimo minuto con uno svantaggio di soli 5 punti. Fortunatamente per i Sixers, Joel Embiid è andato a segno da oltre l’arco, chiudendo i giochi.

Thursday night hoop session was a success. ✔️ pic.twitter.com/TbdQcoIsg0 — Philadelphia 76ers (@sixers) October 29, 2021

Il centro ha messo in mostra una prestazione dominante, chiudendo la partita con una doppia-doppia da 30 punti e 18 rimbalzi. Da segnalare anche la prestazione di Tyrese Maxey. La guardia al secondo anno ha chiuso con 16 punti a referto, insieme a 6 assist e 6 rimbalzi. Ora, i Phialdelphia 76ers hanno un record positivo di 3 vittorie e 2 sconfitte.

In stagione, Joel Embiid sta viaggiando con 19.3 punti, 7.3 rimbalzi e 4.5 assist di media a partita, tirando con il 44.4% dal campo e con il 40% da oltre l’arco.

Leggi anche:

NBA, Tom Thibodeau su Randle: “Sono molto contento della sua crescita”

NBA, Trae Young parla del nuovo regolamento: “Troppi falli non chiamati”

Dal podcast a ESPN: JJ Redick disegna il suo futuro dopo la NBA