Dal podcast a ESPN: JJ Redick disegna il suo futuro dopo la NBA

Dopo aver lasciato ufficialmente la pallacanestro giocata solo pochi mesi fa, JJ Redick è pronto a rimettersi in gioco con un ruolo che gli si addice, e non da oggi. Forte dell’esperienza maturata al microfono con il suo apprezzatissimo podcast The Old Man & The Three, infatti, l’ex specialista tiratore si adatterà senza dubbio presto al lavoro dietro alle telecamere. Il debutto nelle vesti di opinionista in studio, come comunicato da ESPN, è fissato per il 3 novembre prossimo, in occasione della partita tra Brooklyn Nets e Atlanta Hawks.

REDICK ENTUSIASTA DELL’APPRODO A ESPN

L’ex giocatore ha commentato così l’accordo raggiunto con il network:

“Dopo 15 anni in NBA, sono entusiasta di portare ciò che ho imparato in campo offrire il mio punto di vista riguardo allo sport che amo. Sono felice di aver trovato posto nella più grande piattaforma sportiva esistente a livello sportivo e non vedo l’ora di dare avvio alla mia carriera dopo l’addio al parquet.”

