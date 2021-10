NBA, Bulls ospitano i Knicks degli ex con omaggio a Noah: che serata attende Chicago!

Lo United Center è stato teatro di tante celebrazioni di vittorie ma non solo. La serata NBA che attende Chicago si iscrive in quest’elenco di momenti da ricordare e conserva un sapore agrodolce, frammisto di nostalgia e sliding doors. In occasione della sfida contro i New York Knicks, la Città del Vento accoglierà in un colpo solo l’ex coach Tom Thibodeau, assieme ai fedelissimi Taj Gibson e Derrick Rose, e omaggerà contestualmente anche Joakim Noah. Il francese è stato perno difensivo indiscusso di quel gruppo che per anni ha fatto corsa di testa ai piani alti della Eastern Conference (DPOY 2014). I Bulls, che cavalcano la miglior striscia di vittorie in apertura di stagione dal 1996, proveranno a mantenere intatta l’imbattibilità, con una motivazione ulteriore su cui fare leva.

IL «GRAZIE» DEI CHICAGO BULLS A NOAH

Il profilo Twitter dei Bulls è pieno zeppo di foto notevoli per ricordare a dovere l’appuntamento. Tra i molti contributi, segnaliamo però il video di ringraziamento postato dalla squadra sui canali social. Noah, riporta Shams Charania di The Athletic, è stato nominato nuovo Ambassador della squadra.

