NBA, Spencer Dinwiddie: “Harrell è fondamentale per Washington”

Gli Washington Wizards sono felici del loro inizio di stagione, anche se la squadra deve ancora capire come giocare assieme dal momento che durante quest’estate sono stati aggiunti diversi giocatori. Per ora, il vero punto di riferimento per la squadra è Montrezl Harrell. Difatti, il lungo si è subito imposto ed è diventato uno dei leader della compagine capitolina. Proprio un suo nuovo compagno di squadra, Spencer Dinwiddie, ha voluto elogiare l’ex Lakers, con queste parole:

“Montrezl Harrell è un animale. Dà il 100% in ogni partita. Tenterà di strapparti il cuore dal petto. È un modello per noi e la sua mentalità permea tutto il gruppo. Non so molto della sua vita ma quando sei scelto al secondo giro o non sei stato scelto al Draft, devi sempre lottare per ritagliarti un posto in questa lega. Niente è garantito. Per vincere il sesto uomo dell’anno ed essere un punto di riferimento per la lega deve passare del tempo e si deve per forza passare attraverso alcune cose per ottenerlo.”

Per l’ala grande è la stagione del riscatto. I Washington Wizards lo hanno acquisito nella scambio che ha portato Russell Westbrook ai Los Angeles Lakers. Harrell in California non ha avuto molto spazio, disputando 69 gare con un minutaggio medio di 22.9 minuti, il suo minimo in carriera. Adesso l’ala guarda avanti e sa che con questo gruppo si possono fare grandi cose:

“Sto cercando solamente di tornare a giocare a basket. Vorrei tornare a divertirmi. Soprattutto vorrei essere utile alla mia squadra su tutti e due i lati del campo. La scorsa stagione non mi hanno utilizzato molto. Mi sembra ancora di aver perso un anno.”

