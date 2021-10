NBA, Stephen Curry: “Davion Mitchell è un giocatore micidiale”

I Golden State Warriors hanno ottenuto il loro terzo successo stagionale consecutivo. La partita contro i Sacramento Kings è stata combattuta per tre quarti del match. Nel quarto periodo, Stephen Curry ha guidato i suoi compagni alla vittoria totalizzando 27 punti, 7 rimbalzi e 10 assist.

Tra le altre cose, Curry è rimasto impressionato dal giovane rookie dei Kings, Davion Mitchell. Il playmaker, scelto al Draft con la numero 9, è un abile e tenace difensore e anche nella partita di stanotte lo ha dimostrato. Il nativo di Akron è rimasto stupito dal talento offensivo del giovane di Sacramento, il quale ha segnato 22 punti (tirando 9/16 dal campo e 3/8 da tre punti), mettendo in difficoltà diverse volte la difesa dei Golden State Warriors. Queste le parole di Curry rilasciate a NBC Sports:

“C’erano molte aspettative sulle sue abilità difensive, ma [Davion Mitchell] è stato micidiale in attacco. Non sapevo avesse quelle abilità. Ha talento, fa sentire la sua presenza. Crescerà la sua fiducia, è appena alla sua terza partita nella lega. Può crescere molto e ha tutti gli strumenti per essere un grande difensore.”