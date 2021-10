NBA, Dirk Nowitzki: “Miglior ala grande di sempre? Tim Duncan”

Nella 75° stagione NBA, Dirk Nowitzki è stato inserito nei migliori 75 giocatori di sempre nella storia della NBA. Con lui i Dallas Mavericks hanno peraltro raggiunto l’obiettivo di vincere il titolo. Secondo l’ala tedesca il futuro è roseo per i Mavericks, soprattutto grazie a un talento unico come quello di Luka Doncic. Intervistato da The Dallas Morning News, Dirk Nowitzki ha affermato che secondo lui Tim Duncan è stato il miglior giocatore a ricoprire il ruolo di ala grande. E proprio Duncan è stato il giocatore più difficile da marcare per il tedesco. Queste le sue parole rilasciate:

“La miglior ala grande di sempre? Tim Duncan. Per quanto riguarda la mia posizione a me viene sempre in mente Tim Duncan come avversario più tosto. Prima che passasse come posizione a centro era davvero un’ala grande clamorosa. Era così talentuoso. Era un grandissimo difensore e rimbalzista. Era una persona molto discreta e penso che non si parla molto di lui proprio per questo motivo, non amava stare al centro dell’attenzione. In campo era veramente duro, forte… non c’era modo di fermarlo. Abbiamo avuto grandi partite contro gli Spurs. Da qui è nata anche una forte rivalità fra San Antonio Spurs e Dallas Mavericks. Giocare contro di lui nei Playoff e nelle partite importanti mi ha permesso di vedere da vicino la sua grandezza. Per questo motivo lo apprezzo.”

Successivamente Dirk Nowitzki ha parlato del futuro di Doncic:

“Oh lui è il mio uomo. Se ci stai ascoltando sappi che sono fiero di te! Sono orgoglioso e felice di averlo visto diventare uno dei migliori giocatori di tutta la lega. Quando lo abbiamo scelto, conoscevamo la sua bravura, ma nessuno di noi pensava che sarebbe stato così bravo. Legge benissimo il gioco e ha un grande tiro. Ha tutto ed è anche molto giovane. È stato bellissimo vederlo diventare quello che è oggi, per me e per tutti i fan dei Dallas Mavericks. Il modo in cui legge il gioco è su un altro livello. Sono molto felice che i Mavericks gli abbiano offerto un rinnovo.”

