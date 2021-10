Carmelo Anthony diventa il 9° miglior marcatore nella storia NBA

Prima importante vittoria stagionale per i Los Angeles Lakers, i quali nella notte hanno sconfitto al fotofinish i Memphis Grizzlies grazie ad un superlativo Carmelo Anthony. Melo, oltre ad aver tenuto in piedi LA specialmente nell’ultimo quarto, ha registrato 28 punti in totale (10/15 dal campo di cui 6/8 da 3) che lo hanno spinto al nono posto tra i migliori marcatori della storia NBA.

Melo si trova ora a quota 27.423 punti segnati davanti a Moses Malone. Queste le parole dell’ex stella dei Knicks:

“Continuo a dire che è un onore e una benedizione essere in quella lista. Superare Moses – uno che ha fatto la storia di questo gioco – è difficile da spiegare a parole. Quello che so è che sono ancora qui e sto cercando di fare del mio meglio. Di questo sono entusiasta: sono al 19esimo anno nella lega e faccio quello che sono in grado di fare. Sono ancora appassionato del gioco, mi piace lavorare, allenarmi e provare a migliorare.”

Leggi Anche

Risultati NBA: prima gioia stagionale per Lakers e Celtics, crollo Brooklyn nonostante un super Durant

NBA, Carlisle commenta la vittoria contro Miami