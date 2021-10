NBA, Chris Paul parla del mancato rinnovo di Andre Ayton

I Phoenix Suns si sono affermati come la sorpresa della scorsa stagione. La sconfitta alle Finals con i Bucks non sminuisce né il percorso della franchigia dell’Arizona né la crescita esponenziale di alcuni giocatori. Tra questi c’è Deandre Ayton, il quale non rinnoverà il suo contratto a fine stagione a causa del mancato accordo sul max contract.

Uno dei pilastri della squadra è sicuramente Chris Paul, che è da poco diventato l’unico giocatore della storia ad abbinare 20mila punti con 10mila assist. Proprio il numero 3 dei Suns si è concesso recentemente a una lunga intervista, piena di spunti interessanti. CP3 si è espresso proprio sul mancato rinnovo di Ayton:

“Con D.A [Deandre Ayton] abbiamo parlato della sua situazione. Lui sa quello che deve fare. L’obiettivo di tutti è quello di essere pagati. La sua situazione è quella che è, ma funzionerà per lui. Noi lo speriamo che funzioni per lui. La cosa più grande che sappiamo di poter fare è andare sul campo e vincere partite.”

Chris Paul ha toccato altri temi, come la reazione alle difficoltà che si porranno sulla strada:

“Questo è probabilmente uno dei migliori spogliatoi in cui sono mai stato in tutta la mia carriera. Perché abbiamo dei ragazzi giovani che sono già leader. Noi comunichiamo, parliamo. È una vera famiglia lì dentro. Celebrate i ragazzi che sono stati pagati questo anno.”

Infine, ha parlato del suo obiettivo stagionale:

“Non credo di essere focalizzato sul tornare nuovamente alle Finals. Abbiamo perso, è stata dura. Sono più eccitato dal percorso con questa squadra. L’anno scorso è stato un po’ inaspettato. L’anno che abbiamo avuto ha fatto maturare tutti. Questo è quello di cui sono emozionato: questo percorso.”

