NBA, Westbrook commenta l’inizio dei Lakers: “La stagione è lunga”

L’inizio di stagione dei Lakers è stato a dir poco difficile. Dopo la sconfitta all’esordio contro gli Warriors e la debacle contro Phoenix (che ha mostrato anche la tensione presente nello spogliatoio), i Lakers si trovano ancora a quota zero vittorie. Ma Russell Westbrook ha detto che la stagione regolare è lunghissima e bisogna mantenere la calma, soprattutto all’inizio:

“Non ho problemi con queste avversità onestamente. Non mi faccio mai prendere dal panico durante la stagione, in particolare quando siamo ancora agli inizi, non ce n’è bisogno. La stagione è troppo lunga e nessuno vince niente in questo momento. Sicuramente per alcuni è meglio avere un ottimo inizio, ma personalmente preferisco migliorare costantemente andando avanti con la stagione. E voglio essere sicuro che la mia squadra e miei compagni migliorino mentre ci conosciamo sempre meglio”

Anche Russ in prima persona sta avendo delle difficoltà nelle sue prime due partite in maglia Lakers. Per ora sta viaggiando a una media di 11.5 punti a partita, andando a “danneggiare” le spaziature dei gialloviola. Ma Russ ha detto che il suo percorso di adattamento e conoscenza dei compagni non è ancora terminato, e gli errori attuali saranno fondamentali per la seconda parte di stagione:

“I miei compagni si stanno ancora abituando a giocare con me a un ritmo più veloce. E io mi sto abituando a fare altre cose e muovere di più la palla. Va bene capire dove stiamo facendo fatica in questo momento perché così alla fine dell’anno potremo giocare la nostra migliore pallacanestro”

A Russ hanno chiesto anche dell’alterco che ha visto coinvolti Dwight Howard e Anthony Davis, ma l’MVP del 2017 ha risposto:

“È finita e ora pensiamo solo alla prossima partita”

Dopo le due sconfitte contro Warriors e Suns, i Lakers affronteranno questa notte in trasferta i Memphis Grizzlies. Al momento il record dei gialloviola recita zero vittorie e due sconfitte ma, come ha detto Westbrook, la regular season è ancora molto, molto lunga.

