Nuova sconfitta in casa Los Angeles Lakers e problemi che si moltiplicano. Dopo aver perduto in casa contro i Phoenix Suns, i gialloviola hanno dovuto assistere increduli anche ad un piccolo screzio tra compagni di squadra. Infatti, nel corso degli ultimi minuti del secondo quarto, Dwight Howard ed Anthony Davis sono quasi venuti alle mani durante un timeout in cui i due hanno discusso duramente.

Come testimoniano le immagini, si vede Howard sedersi in panchina, con AD che si avvicina per dirgli due paroline che evidentemente non hanno fatto troppo piacere al lungo gialloviola. LeBron James ha assistito, inerme, alla scena. Nel post-gara, Dwight Howard ha provato a tranquillizzare tutti, dichiarando di non aver nessun problema con il suo compagno di squadra:

“Stiamo bene, siamo amici, abbiamo già messo da parte lo screzio.”

Queste invece le parole di coach Vogel:

“È una questione di cui devo parlare ovviamente a porte chiuse, ma so di poter dire che sono due amici che si rispettano: non vado certo dietro ai commenti fatti, non mi preoccupano.”

