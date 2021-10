NBA, Billy Donovan commenta l’ottima partenza di Chicago

Terzo successo consecutivo in altrettante partite per i Chicago Bulls. La banda di Billy Donovan si dimostra la squadra più in forma della lega col successo 97-82 ai danni dei Detroit Pistons. Un successo che porta i Bulls al vertice dell Eastern Conference in questa acerbissima stagione. Ancora troppo presto per fare dei calcoli, ma è esattamente lì in alto che la dirigenza spera di ritrovarsi tra qualche mese.

Nel frattempo, Billy Donovan commenta la partita dei suoi ragazzi:

“Siamo stati bravi a costringerli a delle palle perse, nel primo tempo soprattutto. Hanno perso molti palloni e noi d’altro canto abbiamo guadagnato diversi tiri liberi. Questa è stata la differenza all’inizio. Abbiamo difeso bene sul perimetro, non permettendogli di tirare con sicurezza da tre senza commettere falli. Quello è stato importante. L’unica cosa di cui sono infastidito è che dobbiamo imparare a chiudere meglio le partite. Esattamente come successo a New Orleans, nell’ultimo periodo abbiamo perso la concentrazione e loro hanno provato a rientrare in partita. Possiamo gestirle meglio”

Billy Donovan e il gruppo

Le insidie che Detroit e New Orleans hanno portato ai Bulls certamente non saranno quelle che Billy Donovan & Co potranno aspettarsi dalle grandi potenze della lega. Inutile dire però che per arrivare in cima bisogna passare anche per le vittorie che sulla carta ben oltre la propria portata.

Il coach continua:

“Le squadre migliori per le quali ho mai allenato sono sempre state quelle che avevano una grande intesa. E’ avere successo su non si è connessi come gruppo. Dev’esserci un senso di responsabilità rispetto al giocatore a cui si siedi affianco in panchina. Questo ad oggi è uno di quei gruppi, per le personalità e l’intesa che ci legano. Certo, ci saranno alti e bassi durante la stagione, ma se i ragazzi manterranno questa mentalità allora potremmo ottenere anche più di quello che sono i nostri naturali limiti”

Leggi anche

NBA, Chauncey Billups trova la prima vittoria in carriera da head coach

NBA, primo successo per i Mavericks di Jason Kidd: le sue parole

NBA, Paul George loda Morant: “Mi ricorda D-Rose”