NBA, Chauncey Billups trova la prima vittoria in carriera da head coach

Notte di prime volte in NBA. I Portland Trail Blazers infatti non festeggiano solo il loro primo successo stagionale, ma anche quello di Chauncey Billups in carriera come capo allenatore. Una vittoria netta, mai in discussione, maturata nel primo quarto e poi cementata nei periodi successivi. 134-105 sui Phoenix Suns, che si sono ritrovati sotto di 37 punti nel loro peggior momento della partita.

A aiutare Big Shot a conquistare il suo primo sorriso da NBA coach ci hanno pensato CJ McCollum ed i suoi 28 punti, incluse le 6 triple realizzate sugli 11 tentativi. Un grande exploit offensivo, che Billups ha commentato così:

“Ci sono stati momenti in cui volevo davvero toglierlo dal campo ma mi ritrovavo poi a chiamare la giocata successiva, perchè continuava a fare canestro. E’ stato incredibile, continuava a metterle tutte”

In una serata in cui la stella della squadra non ha brillato –Damiam Lillard in versione cruise control coi suoi 19 punti con 11 tiri – è stato provvidenziale il grande impatto dell’intero roster. Una vittoria di squadra, evidenziata dall’attacco equilibrato con cui Portland ha portato cinque giocatori in doppia cifra. Da segnalare infatti anche i 16 punti di Norman Powell -uscito infortunato per un problema al ginocchio nel primo tempo -, gli 11 di Nassir Little e i 18 di Afernee Simons.

“A volte sembrava fossimo sei in campo, tanto grande era lo sforzo e la voglia di vincere dei ragazzi”

Per i Phoenix Suns non bastano i 21 punti di Devin Booker nè i 14 della coppia Bridges-Payton.

