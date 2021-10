NBA, Kevin Durant commenta il successo dei suoi Nets

Dopo il passo falso dell’opening night sul campo dei campioni in carica dei Milwaukee Bucks, i Brooklyn Nets trovano il primo sorriso stagionale contro una delle potenze della Eastern Conference. Nella notte, Kevin Durant e compagni hanno infatti superato 114-109 i Philadelphia 76ers ancora orfani di Ben Simmons.

Il successo diventa ancora più prezioso se si pensa che i Nets hanno inserito per la prima volta nel match la freccia del sorpasso a meno di un minuto della partita. Sulla vittoria, si è espresso lo stesso Kevin Durant:

Kevin Durant ha chiuso il match con la seconda tripla doppia di sempre in maglia Brooklyn Nets, un tabellino che recita 29 punti, 15 rimbalzi e 12 assist. Una performance a tutto tondo, commentata così:

“Ogni partita è diversa. Sapevamo Philly sarebbe stata molto versatile in difesa, perciò sono arrivato al match sapendo che avrei dovuto dare il massimo per la squadra. A volte potrà non essere la mia serata dal punto di vista realizzativo, a volte nel coinvolgere i compagni. Devo perciò essere pronto a dare una mano in tutti gli aspetti del gioco, non solo in attacco”